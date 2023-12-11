Рабочая неделя в Пермь будет теплее на –7 °С

В Пермском крае первая зимняя трудовая неделя начнется со снегопадов и температурных контрастов. К пятнице температура воздуха опустится до –38°С. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 11 декабря, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью –35…–30°С, днем –27…–22°С.

Во вторник, 12 декабря, переменная облачность, по северо-западу облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке –35…–30°С, в низинах до –38°С, днем –27…–22°С.

В среду, 13 декабря, облачно с прояснениями, на юго-востоке переменная облачность, по северу местами слабый снег, на остальной территории без осадков. Ночью за окном будет –27…–22°С, при прояснениях –33…–28°С, днем –21…–16°С.

В четверг, 14 декабря, по западу облачно, на остальной территории облачно с прояснениями, по западу местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха опустится до–23…–18°С, при прояснениях до –28°С, днем –17…–12°С.

В пятницу, 15 декабря, облачно, по юго-востоку переменная облачность, в северных районах местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ночью потеплеет до –23…–18°С, днем –13…–8°С.