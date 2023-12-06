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В Перми зажглись первые новогодние инсталяции

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Фото: пресс-служба администрации Перми
Фото: пресс-служба администрации Перми
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми зажглись первые световые инсталляции. В этом году город украсят знакомыми украшениями, а также новым световым оформлением. В Театральном саду можно увидеть огни новой декорации «Царский стиль», перед зданием Законодательного Собрания Пермского края появилась декорация «Ротонда», а перед органным залом — декорация «Театральная люстра». На Соборной площади установлено новое праздничное оформление, а набережную теперь украшает световая инсталляция «Созвездия».

Всего этой зимой в Перми зажгутся огни 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление завершится к середине декабря, всего появится более 3 тысяч новогодних элементов. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, к 15 декабря все новогодние конструкции в городе будут включены.

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