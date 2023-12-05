15 тысяч незаконных граффити убрали в Перми с начала года

В текущем году в Перми выявлено 17 676 случаев незаконных граффити на зданиях. 15 844 изображений (90%) были удалены после направленных уведомлений собственникам зданий. Об этом сообщил «Рифей-Пермь» со ссылкой на городскую мэрию.

Городская администрация проводит систематическую борьбу с незаконными граффити, включая регулярные рейды и сотрудничество с полицией для выявления и наказания нарушителей. Власти Перми планируют выплачивать вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий.