По прогнозам синоптиков на этой неделе в Перми ожидаются экстремальные морозы

В Пермском крае первая зимняя трудовая неделя начнется со снегопадов и температурных контрастов. К пятнице температура воздуха опустится до –38°С. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 4 декабря, облачно, снегопад, местами метель. Температура воздуха ночью –17…–12°С, по северо-востоку до –23°С, днем –12…–7°С, по востоку –17…–12°С, по югу до 0°С.

Во вторник, 5 декабря, также облачная погода, небольшой снег, местами снегопад, в отдельных районах метель. Столбик термометра ночью будет на отметке –13…–8°С, по северу –22…–17°С, днем –20…–15°С, по югу –13…–18°С.

В среду, 6 декабря, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ночью за окном будет –22…–17°С, по востоку северу и востоку до –26°С, днем –26…–21°С.

В четверг, малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до –33…–28°С, днем –32...–27°С.

В пятницу, 8 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до –36…–31°С, днем –33...–28°С.