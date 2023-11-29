В Пермском крае планируют ввести плату за посещение охраняемых пещер

Власти Пермского края могут ввести плату за посещение особо охраняемых пещер. Об этом депутатам Заксобрания сообщил начальник управления по охране окружающей среды минприроды Прикамья Лев Третьяков.

Сейчас прорабатывается вопрос о включении в перечень объектов, за посещение которых будет взиматься плата, пещер и других ООПТ. В перечень для платного посещения может быть включено плато Кваркуш.

Напомним, летом этого года власти Пермского края ввели плату в размере 100 рублей за посещение ООПТ. В настоящее время оформление разрешения требуется на посещение природного парка «Пермский» (Вишерский, Чусовской и Усьвинский участки), и охраняемых ландшафтов «Полюд» (Полюдов камень) и «Колчимский (Помяненный) камень».