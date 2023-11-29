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В Пермском крае планируют ввести плату за посещение охраняемых пещер

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unsplash.com

Власти Пермского края могут ввести плату за посещение особо охраняемых пещер. Об этом депутатам Заксобрания сообщил начальник управления по охране окружающей среды минприроды Прикамья Лев Третьяков.

Сейчас прорабатывается вопрос о включении в перечень объектов, за посещение которых будет взиматься плата, пещер и других ООПТ. В перечень для платного посещения может быть включено  плато Кваркуш.

Напомним, летом этого года власти Пермского края ввели плату в размере 100 рублей за посещение ООПТ. В настоящее время оформление разрешения требуется на посещение природного парка «Пермский» (Вишерский, Чусовской и Усьвинский участки), и охраняемых ландшафтов «Полюд» (Полюдов камень) и «Колчимский (Помяненный) камень».

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