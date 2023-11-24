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В Перми подрядчики организовали активный вывоз снега с улиц города

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Shutterstock.com

По данным метеорологов, прошедший в Перми снегопад стал одним из самых сильных за последние годы. За трое суток выпало 35 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 31 см, это максимальное значение для ноября с 2016 года.

Как сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, расчистка улиц от снега продолжается в круглосуточном режиме. Особое внимание на вывоз снега, тротуары, остановки, очистку от валов снега. Сегодня ночью в городе работало 190 единиц техники и 116 человек, за 2 дня на полигон вывезено 9000 кубометров снега. Во время снегопада подрядчики были сосредоточены на прометании проезжей части, чтобы обеспечить движение транспорта, и расчистке пешеходных дорожек.

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