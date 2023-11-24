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Китайское кладбище станет объектом культурного наследия в Перми

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unsplash.com

Госинспекция по охране объектов культурного наследия в Перми планирует включить ансамбль на участке, используемом для захоронения граждан КНР на Верхнемулинском кладбище, в перечень объектов культурного наследия Пермского края. Об этом сообщило издание «Новый Компаньон» со ссылкой на приказ госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Этот участок, расположенный в западной части кладбища, огорожен и используется для захоронения с 1956 года. Основным элементом этого места является стела с текстом на русском и китайском языках, посвященным помощи китайских рабочих в строительстве коммунизма для укрепления китайско-советской дружбы. Проект подготовлен госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края и представляет собой включение этого участка в перечень выявленных объектов культурного наследия в регионе.

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