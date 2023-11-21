Пермь заняла второе место в России по качеству жизни населения

Пермь заняла второе место среди городов-миллиоников в рейтинге качества жизни, опубликованном ВЭБ.РФ. Этот рейтинг учитывает жилищные условия, доходы, работу, системы здравоохранения и образования, мобильность, благоустройство, экологию, безопасность, активность граждан и возможности для отдыха. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.

Пермь опережает Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород, уступая только Казани. В категории «Мобильность» Пермь лидирует благодаря транспортной инфраструктуре и уровню благоустройства. Глава города Эдуард Соснин отметил, что Пермь выделяется высоким качеством жилья и благоустройством, а также получила высокие оценки в области доходов и работы.