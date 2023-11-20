В домах Перми отключат водоснабжение

На следующей неделе в нескольких районах Перми планируют отключение холодной воды из-за ремонтных работ, сообщает «Новогор-Прикамье».

22 ноября с 10:00 до утра 23 ноября вода будет отключена по адресам: улица Щербакова, 87, Амбарная, 70, Верхне-Волжская, 32, Верхоянская, 24, Краснослудская, 3А, 5, 8, 9, 13 и 17, Кубанская, 6, Кутамышская, 35, Кухтымский, 9, Кыновский, 11, Лянгасова, 67, 67а, 69а, 70, Никопольская, 14, Рубцовская, 23, Рудянский, 20, Фрунзе, 17 и 67.

23 ноября с 9:30 до 19:00 без воды окажутся дома на Компросе, 66-70А, улице Осипенко, 41А, 44-45, 48-53, Сибирской, 71 и 73.

24 ноября с 9:00 воду отключат на Лужской, 8-11, 13-16, Рощинская, 4-8 (четные), Саянская, 3-9 (нечетные), Хвойная, 3, 3А, 12 и 14, Щигровская, 4, 4А, 6, 10, 18А, Ядринская, 10, 12, 18.

25 ноября на сутки запланировано отключение водоснабжения в домах по улице Алексеевская, 48 и 50, Борчаниновская, 2 и 28, Восстания, 8, 10-14, 93, 112, 124а, 160, Красногвардейская, 1, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 45, Лузенина, 2 и 12, Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, Пролетарская, 103, 119, Республиканская, 12, 58, 60 Свободы, 2, 13, 15, 21, 21а.