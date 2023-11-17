Изображение стелы «Пермь – город трудовой доблести» можно увидеть на конвертах Почты России

Почта России запускает выпуск тематической продукции в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Тираж конвертов составит 200 000 экземпляров, и они поступят в почтовые отделения Перми и края в ноябре.

Директор регионального управления Почты России Наталия Доронина отметила, что художественные конверты с оттиском почтового штемпеля будут посвящены заслугам города и его жителей в истории, особенно в годы Великой Победы. Граждане смогут получить оттиск памятного штемпеля в центральном почтовом отделении Перми. Штемпель будет храниться в пермском главпочтамте в течение пяти лет, придавая почтовым отправлениям историческую и филателистскую ценность.