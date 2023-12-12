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На этой неделе зажгутся огни на главной городской елке Перми

Exciting Russia Впечатляющая Россия

Огни на главной елке Пермского края зажгутся в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь-300».

Кроме того, в этот день на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» будет работать пункт посткроссинга со специальным почтовым ящиком для приема новогодних посланий. Новогодние открытки с изображением Деда Мороза и символикой 300-летия краевой столицы можно будет отправить в любую точку России.

Напомним, искусственную 30-метровую ель на эспланаде начали собирать в ноябре. Два года назад к ней был дополнительно куплен световой шатер, диаметром 48 метров. Ледовый городок на эспланаде откроется позже — в преддверии Нового года, 28 декабря.

Информационный обзор редакции. 0+

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