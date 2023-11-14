В Перми 1 декабря начнут включать новогоднюю иллюминацию

В Перми с 1 декабря стартует подключение новогодней иллюминации. Речь идет о больших световых конструкциях, часть которых уже смонтирована и ждет своего часа. Полностью город озарится праздничными огнями , включая районные елки, чуть позже — к 15 декабря. Об этом «Вестям» сообщил директор МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» Андрей Хомяков.

Андрей Хомяков отметил, что из-за аномально теплой и сырой погоды подключение к электросетям новогодней иллюминации пришлось отложить.

Напомним, всего этой зимой в Перми появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов.