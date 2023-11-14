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Рост популярности пермских арт-объектов вырос в 1,5 раза

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пресс-служба администрации Перми

В Перми наблюдается увеличение интереса к арт-объектам. Если в 2014 году только 31% горожан положительно относились к «Красным человечкам» и «Пермским воротам» в форме буквы «П», то в 2023 году этот процент увеличился до 51%, что свидетельствует о росте их популярности. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на данные социологического исследования доцента ПГНИУ Олега Лысенко.

Большинство опрошенных пермяков (62%) высказались в пользу возвращения фестиваля «Белые ночи», а 43% поддерживают развитие Музея современного искусства. В то время как балет, фестивали, звериный стиль, деревянные боги и Пермская ротонда были признаны главными культурными символами города, выражая таким образом его уникальную идентичность.

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