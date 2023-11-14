Пермяки могут услышать мелодию своего города

Пермь теперь представлена на музыкальной карте России, благодаря инициативе корпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на авторов проекта. Корпорация решила использовать музыку и искусственные нейронные сети для анализа данных о качестве жизни в различных городах страны.

Авторы проекта собрали данные и передали их специалистам из Музея Музыки. С их помощью они создали уникальные музыкальные истории, представляющие композиторов из разных регионов. Затем данные были переданы в Сколтех, где нейросеть сгенерировала музыкальные треки для каждого города. Помимо Перми, музыкальные портреты были созданы для еще 20 городов России.