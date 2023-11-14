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Пермяки могут услышать мелодию своего города

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слушайгорода.рф

Пермь теперь представлена на музыкальной карте России, благодаря инициативе корпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на авторов проекта. Корпорация решила использовать музыку и искусственные нейронные сети для анализа данных о качестве жизни в различных городах страны.

Авторы проекта собрали данные и передали их специалистам из Музея Музыки. С их помощью они создали уникальные музыкальные истории, представляющие композиторов из разных регионов. Затем данные были переданы в Сколтех, где нейросеть сгенерировала музыкальные треки для каждого города. Помимо Перми, музыкальные портреты были созданы для еще 20 городов России.

Информационный обзор редакции. 0+

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