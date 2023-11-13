У Перми появится новый город-побратим

Мэр Перми Эдуард Соснин установил между Пермью и городом Индии партнерские отношения на форуме «БРИКС+». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее у Перми были шесть побратимов, но американский Луисвилль и английский Оксфорд прервали связи.

На форуме также обсудили создание индустриального кластера, включая пермские предприятия, и инвестиционный потенциал города, особенно в развитии креативной индустрии, которая составляет более 3% валового регионального продукта Пермского края.