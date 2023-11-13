18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

У Перми появится новый город-побратим

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

Мэр Перми Эдуард Соснин установил между Пермью и городом Индии партнерские отношения на форуме «БРИКС+». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее у Перми были шесть побратимов, но американский Луисвилль и английский Оксфорд прервали связи.

На форуме также обсудили создание индустриального кластера, включая пермские предприятия, и инвестиционный потенциал города, особенно в развитии креативной индустрии, которая составляет более 3% валового регионального продукта Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: