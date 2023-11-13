По прогнозам синоптиков в Перми изменения в погоде на подходе

Ноябрь в Пермском крае до сих пор не похож на зиму. На данный момент температура остается выше средней и держится на уровне +5...+8°C, но ожидается, что с приближением 16-го числа приблизится к нулю. Воздушные массы с северо-запада принесут холод, и мы можем ждать снега. Возможно, в отдельных районах сохранится тепло до +3°C, но скорее всего снег задержится повсюду, кроме крайнего юго-запада. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 13 ноября, облачно, дождь и мокрый снег, местами туман. Температура воздуха ночью –3…+2°С, днем 0…+5°С.

Во вторник, 14 ноября, облачная погода, умеренные осадки, в отдельных районах туман. Столбик термометра в течение суток будет на отметке +1…+6°С.

В среду, 15 ноября, облачно, небольшие, местами умеренные осадки. Термометр в течение суток будет показывать 0…+5°С.

В четверг, 16 ноября, также облачно, дождь и мокрый снег, снег. Ночью за окном будет –3…+2°С, днем –2…+3°С, на севере –5…0°С.

В пятницу, 17 ноября, переменная облачность, в отдельных районах слабый снег. Температура воздуха ночью опустится до –9…–4°С, по северу до –13°С, днем –7…–2°С.