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В эти выходные пермяки вновь могут увидеть северное сияние

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unsplash.com

Жители Пермского края в ночь с 11 на 12 ноября смогут вновь увидеть северное сияние. Об этом сообщает проект AstroAlert.

Сегодня вблизи центрального меридиана солнечного диска произошло высвобождение плазмы и последующий полет выброса в космическое пространство.  Мощность выброса не столь велика, как в начале ноября. Но факт прямого неизбежного попадания нового выброса является показателем того, что сиять будет в средних широтах. Как и где будет сиять на самом деле, будет известно непосредственно в момент прибытия солнечной плазмы к околоземным спутникам, отмечают специалисты AstroAlert.

Напомним, в ночь на понедельник, 6 ноября, многие жители Пермского края стали свидетелями редкого оптического атмосферное явления, вызванного мощной геомагнитной бурей.

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