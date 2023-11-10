В Перми введут новые требования к содержанию домашних животных

В Пермском крае разработаны дополнительные требования к содержанию домашних животных. Как сообщает интернет-газета «Текст», государственная ветеринарная инспекция Пермского края предлагает запретить содержать домашних животных на балконах, лоджиях, в подъездах, подвалах, чердаках, на территориях общего пользования, а также на придомовых территориях.

Выгул домашних животных без сопровождения будет запрещен, а потенциально опасных собак можно будет выводить на улицу только с намордником и на поводке. При этом, выгуливать собак владельцы должны не менее двух раз в сутки, убирая за своим питомцем.

Новые требования должны быть утверждены правительством Пермского края.