18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Перми введут новые требования к содержанию домашних животных

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В Пермском крае разработаны дополнительные требования к содержанию домашних животных. Как сообщает интернет-газета «Текст», государственная ветеринарная инспекция Пермского края предлагает запретить содержать домашних животных на балконах, лоджиях, в подъездах, подвалах, чердаках, на территориях общего пользования, а также на придомовых территориях.

Выгул домашних животных без сопровождения будет запрещен, а потенциально опасных собак можно будет выводить на улицу только с намордником и на поводке. При этом, выгуливать собак владельцы должны не менее двух раз в сутки, убирая за своим питомцем.

Новые требования должны быть утверждены правительством Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: