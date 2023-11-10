В выходные в Перми будет царить теплая погода

В Пермском крае продолжает царить теплая погода из-за того, что северные ветры с Арктики не приносят холода. Днем и ночью температура воздуха в районе 0°C, что почти на 6°C выше обычного для этого времени года. Осадки иногда переходят от дождя к слякоти, но на востоке и севере иногда может выпасть снег. Хотя температура немного упадет, на следующей неделе снова может потеплеть, так что пока рано говорить о постоянном снеге. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 11 ноября, облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха ночью составит 0...+2°C, днем +2...+4°C.

В воскресенье, 12 ноября, также облачная погода, преимущественно без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке –1...+1°C, днем 0...+2°C.