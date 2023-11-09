Возбуждено новое уголовное дело о строительстве зоопарка в Перми

Правоохранительные органы возбудили очередное уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве нового зоопарка Перми. Об этой информации стало известно на слушаниях о смягчении наказания экс-руководителю проекта из АО «РЖДстрой» Илье Козыреву, который осужден за хищение 353,7 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

По словам защиты, Илья Козырев «дает показания в отношении высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению».

На данный момент Ленинский районный суд Перми рассмотрел четыре уголовных дела о криминале при возведении нового зоопарка. Во всех фигурирует житель Москвы Илья Козырев. Он трудился в генподрядном АО «РЖДстрой», руководил в 2017-2019 годы возведением первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,8 млрд руб.

Приговор Илье Козыреву был вынесен в феврале 2022 года. За мошенничество в составе группы лиц с ущербом в 353,7 млн руб. его приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. В суде было доказано, что он в составе организованной группы в период 2017-2018 годов подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом организацией данные работы фактически не исполнены.