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В Перми закрыли кафе, где отравились дети циркового фестиваля

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unsplash.com

Суд в Перми приостановил функционирование кафе «Сказка» на срок в 30 дней из-за нарушений санитарных норм, а также правил хранения и отсутствия маркировки некоторых продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

Более 20 участников Всероссийского детского циркового фестиваля 25 октября столкнулись с норовирусной инфекцией. Как сообщил Роспотребнадзор, источником этой массовой инфекции стали работники пищеблока, которые выходили на работу, будучи больными. В связи с этим инцидентом было начато уголовное расследование.

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