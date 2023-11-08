В Перми закрыли кафе, где отравились дети циркового фестиваля

Суд в Перми приостановил функционирование кафе «Сказка» на срок в 30 дней из-за нарушений санитарных норм, а также правил хранения и отсутствия маркировки некоторых продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

Более 20 участников Всероссийского детского циркового фестиваля 25 октября столкнулись с норовирусной инфекцией. Как сообщил Роспотребнадзор, источником этой массовой инфекции стали работники пищеблока, которые выходили на работу, будучи больными. В связи с этим инцидентом было начато уголовное расследование.