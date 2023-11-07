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По прогнозам синоптиков рабочая неделя в Перми ожидается теплая

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unsplash.com

В Пермском крае ожидается очень теплая рабочая неделя. Днем температура воздуха достигнет +9°C, а осадки будут в основном в виде дождя, и только в горных районах возможны небольшие снегопады. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Во вторник, 7 ноября, переменная облачность, по западу местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью –3…+2°С, днем +4…+9°С.

В среду и четверг, 8 и 9 ноября, облачно, небольшой дождь, местами умеренный дождь. Столбик термометра ночью будет на отметке –2…+3°С, днем +1…+6°С.

В пятницу, 3 ноября, облачно, небольшой дождь, по северу небольшой снег с дождем. Термометр ночью покажет –3…+2°С, днем 0…+5°С.

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