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В Пермском крае откроются еще две модульные гостиницы

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пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В Перми на заседании регионального Правительства было принято более 60 нормативно-правовых актов и вопросов в разных сферах деятельности. Правительство РФ решило выделить дополнительное финансирование для строительства модульных отелей в Пермском крае. Планируется создать еще два проекта в Чердынском округе и поселке Голый мыс. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

С учетом этого дополнительного финансирования до конца 2024 года в Пермском крае будет обеспечено 195 номеров в пяти различных местах. Финансирование включает 255 млн рублей из федерального бюджета, 13,5 млн рублей из бюджета Пермского края и более 336 млн рублей из внебюджетных источников.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 0+

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