Помещения бывшего кинотеатра в ТРК «Колизей Cinema» продаются за 350 млн рублей

Помещения бывшего кинотеатра в ТРК «Колизей Cinema» выставлены на продажу за 350 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

Как говорится в объявлении, продаются 4 и 5-й этажи общей площадью 6585,5 кв. м. Помещения свободного назначения. Отмечается, что возможна их реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость аренды — 3,3 млн руб. в месяц, минимальный срок — 11 месяцев.

Помещения на четвертом и пятом этажах ТРК «Колизея Cinema» принадлежат ООО «Кинодом», которое контролируется бизнесменом Александром Флегинским. Ранее эти площади в ТРК арендовала сеть «Синема Парк». Кинотеатр в ТРК «Колизей» закрылся 26 февраля этого года.

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