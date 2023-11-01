Посмотрите, как будут украшены улицы Перми к Новому году

Этой зимой в Перми в ходе подготовки у Новому году появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов. Сообщает пресс-служба администрации Перми.

В этом году новогоднее оформление затронет новые локации, будет усилено оформление районных улиц, парков и скверов и созданы новые новогодние маршруты.

Новое праздничное оформление появится на Соборной площади, в пространстве перед Театром-Театром разместится декорация «Фонтан Величественный», на площади перед Законодательным собранием – декорация «Ротонда» и «Лесная симфония», а на площади Гайдара – декорация «Фонтан воздушный». Кроме того, в Театральном саду разместится декорация «Царский стиль», на Комсомольской площади – декорация «Световой фонтан». На территории аэропорта Большое Савино установят арку-портал «Подарок», а на фонарных столбах по ул. Маршала Рыбалко – консоли «Спираль».