Посмотрите, как будут украшены улицы Перми к Новому году

Этой зимой в Перми в ходе подготовки у Новому году появятся 25 новых крупных световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление города завершится к середине декабря, всего в городе появится более 3 тысяч новогодних элементов. Сообщает пресс-служба администрации Перми.
В этом году новогоднее оформление затронет новые локации, будет усилено оформление районных улиц, парков и скверов и созданы новые новогодние маршруты.
Новое праздничное оформление появится на Соборной площади, в пространстве перед Театром-Театром разместится декорация «Фонтан Величественный», на площади перед Законодательным собранием – декорация «Ротонда» и «Лесная симфония», а на площади Гайдара – декорация «Фонтан воздушный». Кроме того, в Театральном саду разместится декорация «Царский стиль», на Комсомольской площади – декорация «Световой фонтан». На территории аэропорта Большое Савино установят арку-портал «Подарок», а на фонарных столбах по ул. Маршала Рыбалко – консоли «Спираль».
На территории амфитеатра набережной реки Камы появится декорация «Созвездия», на площади у Дворца Молодежи – декорация «Шар», у Цирка разместится арка «Ретро велосипед». Декорация «Театральная люстра» уже установлена перед органным залом.
На площади перед Театром-Театром откроется ледовый каток, а на набережной Камы на площадке большого амфитеатра появится интерактивная площадка, в которую войдут горка для катания на сноутюбинге, зорбинг и аттракционы. Всего в городе будет размещено 11 ледовых локаций.
В рамках оформления новогодних маршрутов в Перми свето-иллюминационные элементы украсят маршруты в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах. Также световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды.
Напомним, 1 ноября в Перми на городской эспланаде уже начался монтаж главной городской елки. В этом году она сохранит свое убранство – украшения в имперском стиле, приобретенные прошлой зимой, а также световой купол.
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