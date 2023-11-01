В Перми ценные деревья и растения получат охранный статус

В Перми ценным деревьям придадут охранный статус. Это станет возможно благодаря созданию комиссии по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений. Члены комиссии будут рассматривать предложения в отношении особо важных деревьев и кустарников и включать такие растения в реестр. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Охранный статус будет присваиваться зеленым насаждениям, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. Также в случае, если дерево является старовозрастным или имеет отношение к конкретному историческому лицу или с ним связаны исторические события, предания или легенды.

В состав комиссии войдут представители Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми, департамента дорог и благоустройства администрации Перми и другие.