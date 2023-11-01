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Ноябрь в Перми может стать самым теплым за последние 6 лет

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пресс-служба администрации Перми

В Пермском крае ноябрь может стать самым теплым месяцем с 2017 года, средняя температура воздуха предполагается выше нормы на 2,5-3°C. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В начале ноября ожидается снегопад в центральных районах с выпадением осадков в объеме 5-9 мм и образованием снежного покрова высотой до 15 см. Однако затем тропический воздух начнет доминировать. С 2 по 3 ноября прогнозируется существенное потепление, которое спровоцирует таяние снега и дожди. С 6 ноября прогнозируется поступление тропического воздуха, с дождями, повышением температуры до +3…+8°C и окончательным сходом снега.

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