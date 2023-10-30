Morion Digital вошел в топ-3 национального рейтинга технопарков

В IX Национальном рейтинге технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации Morion Digital занял третье место. Всего из 113 существующих технопарков по всей России экспертами было отобрано 36. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

На втором месте расположился технопарк «Элма», а технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» занял первое место.

По словам директора технопарка и сети технопарков по модели Morion Digital Оскара Ягафарова, Morion Digital четыре года подряд входит в число лучших технопарков страны, показывая эффективность работы управляющей компании (класс А+).

Отметим, сейчас в технопарке 50 резидентов. Их совокупная выручка в 2022 году составила более 54 млрд руб.