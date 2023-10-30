18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

По прогнозам синоптиков на этой неделе в Перми ожидаются перепады температур

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

На этой неделе в Пермском крае ожидаются изменчивые погодные условия. В начале недели – прохладно и снежно, с отклонением температуры на уровне –1…–2°С. Однако, к концу недели ожидается потепление до +8°С. Вид осадков будет разнообразным: мокрый снег, снег с дождем и дождь. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник и вторник, 30 и 31 октября, облачная погода, небольшой снег, местами снегопад, в отдельных районах гололед. Температура воздуха ночью –6…–1°С, днем –4…+1°С.

В среду, 1 ноября, облачно, небольшие осадки, местами умеренные осадки: мокрый снег, снег с дождем, дождь. Столбик термометра ночью будет на отметке –6…–1°С, днем –3…+2°С.

В четверг, 2 ноября, облачная погода, по югу облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью за окном будет 0…+5°С, днем +3…+8°С. 

В пятницу, 3 ноября, облачно, небольшие осадки (мокрый снег, снег с дождем, дождь). Термометр ночью покажет +1…+6°С, днем –3…+2°С.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: