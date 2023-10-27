В выходные в Перми ожидается слабо-морозная погода

В выходные дни в Перми ожидается продолжение холодной погоды. В субботу большинство районов будет иметь переменную облачность без дождя. В ночное время в Пермском крае температура опустится до -13°C, особенно в низинах. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 28 октября, ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью достигнет –6...–8°C, днем –2...0°C.

В воскресенье, 27 октября, также облачная погода, после обеда ожидается небольшой снег. Столбик термометра ночью будет на отметке 3...–1°C, днем –2...0°C.