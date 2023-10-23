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Новый зоопарк в Перми откроется в 2024 году

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Константин Долгановский

Открытие нового зоопарка в Перми запланировано на лето 2024 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера правительства Пермского края Андрея Алякринского. Часть зоопарковых вольеров находится на стадии проектирования, а некоторые объекты еще требуют разработки.

Строительство нового зоопарка началось в 2017 году и продолжается по настоящее время. Первый этап комплекса завершился в 2022 году, и в апреле 2023 года животных из контактного зоопарка на улице Монастырской, 10, перевели в новый комплекс. Планировалось, что остальных животных переведут осенью 2023 года.

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