В Перми опубликовали график отключения воды

Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график временного отключения водоснабжения в Перми до конца октября. Это ограничение коммунальной услуги обусловлено проведением регламентных и неотложных работ на водоснабжающих системах. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

24 октября с 9:30 и до конца дня без воды останутся дома по адресам: улица Лодыгина, 57, улица Яблочкова, 23, 29. С 10:00 и до конца дня без воды будут улицы: Борчаниновская, 5, Володарского, 28, Восстания, 133, 160, Пигасовская, 5, 11, Пролетарская, 159, Республиканская, 127, Сельскохозяйственная, 2, Урицкого, 16.

25 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет в зданиях по адресам: Букирева, 10, 12, 15, 16, Генкеля, 1А, 1Б, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б К1, 9, 15, 17, Дзержинского, 1, 2, 2А, 12, Ленина, 89, 89Б, 89В, Данщина, 19, 28, Сухобруса, 25, 27. С 10:00 без воды будут дома по адресам: Амбарная, 70, Верхне-Волжская, 32, Верхоянская, 39, Каргапольский, 18, Краснослудская, 3А, 5, 8, 9, 13, 17, Кубанская, 6, Кутамышская, 35, Кухтымский, 9, Кыновский, 11, Лянгасова, 67, 67А, 69А, 70, Никопольская, 14, Рубцовская, 23, Рудянский, 20, Серго, 1, Фрунзе, 17, 67.

С 26 октября с 9:30 до 19:30 без воды будут дома по адресам: Глеба Успенского, 2А, 5, 7, Комсомольский, 51, 51А, 53, Революции, 56.

С 27 октября с 9:00 до 19:30 без воды будут дома на улицах: Котовского, 2, 4, Мильчакова, 19, 19А, 23. С 10:00 до 18:00 без воды будут дома на улицах: Максима Горького, 1, 14Б, 1А, 2, 8, Монастырская, 2, 2А, 2Б, 3, 5.

С 28 октября с 9:00 до 19:00 без воды будут дома по адресам: Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Дубровский 1-й, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Дубровский 2-й, 6, 8, Карбышева, 4, 12, Репина, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12.

С 31 октября с 10:00 и на сутки без воды будут дома по адресам: Монастырская, 70, Окулова, 27, 29.