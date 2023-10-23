Синоптики о погоде в Перми: в последнюю рабочую неделю октября ожидается сильное похолодание

В конце октября, в течение всей рабочей недели, в Перми ожидается наступление устойчивой циклонической активности в средних слоях атмосферы. В начале недели температура воздуха будет приближена к климатической норме, но к пятнице можно ожидать значительное понижение, вплоть до –4°C. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 23 октября, облачная погода, местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью –5…0°С, днем –2…+3°С.

Во вторник, 24 октября, также облачная погода, местами небольшой снег. Столбик термометра ночью будет на отметке –6…–1°С, днем –2…+3°С.

В среду, 25 октября, облачно, местами небольшой снег. Ночью похолодает до –8…–3°С, днем –4…+1°С.

В четверг, 26 октября, облачная погода, местами небольшой снег. Ночью за окном будет –8…–3°С, днем –5…0°С.

В пятницу, 27 октября, облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег. Термометр ночью покажет 11…–6°С, днем –5…0°С.