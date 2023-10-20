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В Перми состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Дмитрием Махониным

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пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Вчера в Перми прошла встреча президента России Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей в Пермском крае. В регионе был создан филиал фонда «Защитники Отечества», а также организованы центры поддержки «Помощь здесь». Также была представлена инициатива о бесплатной передаче земельных участков выдающимся военнослужащим и добровольцам, получившим ордена и звания Героя России. Владимир Путин отметил важность не только предоставления участков, но и помощи в их использовании.

В целом, регион продемонстрировал положительные результаты в разных областях, включая снижение безработицы, расселение аварийного жилья и строительство нового жилья. Встреча также ознаменовалась обсуждением развития инфраструктуры и инвестиций, а также роста реальных денежных доходов населения.

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