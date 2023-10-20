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По прогнозам синоптиков в выходные в Перми температурный фон продолжит понижаться

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unsplash.com

В Перми в ближайшие выходные ожидается снижение температуры воздуха, а осадки перейдут в твердое состояние. Холодный воздушный поток охватит тыловую часть высокогорной области, и в ночное время температура воздуха на большей части территории Пермского края опустится ниже нуля. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу, 21 октября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ночью температура воздуха составит от -1 до +1°C, днем поднимется до +2...+4°C. 

В воскресенье, 22 октября, также облачная погода без осадков, ночью за окном будет -3...-1°C, а днем 0...+2°C.

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