В центре Перми началась установка интерактивных панелей с информацией о достопримечательностях. Всего этой осенью в городе появится 18 таких панелей, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Это устройства с сенсорным экраном, который позволяет получать информацию в текстовом виде или в формате аудиогида. Такие панели уже появились на улицах Сибирской, 5, Сибирской, 11 и на перекрестке улиц Монастырской и 25 Октября.

Жители и туристы могут больше узнать об архитектуре и истории Перми, а также прочитать об историях любви знаменитых людей, связанных с Пермью. Кроме того, устройство позволяет получить информацию о предстоящих культурно-массовых мероприятиях, а также перейти на основные сайты в честь 300-летия Перми.