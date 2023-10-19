В аэропорту Перми приземлился спецборт правительства

Вечером 18 октября лайнер Ту-214 прибыл в Пермь из Москвы. Данный самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия», занимающемуся перевозкой российских высокопоставленных чиновников, спецслужб и Вооруженных сил России воздушным путем. Об этом ообщило издание «Коммерсант-Прикамье».

Прибытие этого самолета может быть связано с предстоящим форумом «Россия – спортивная держава», который начнется 19 октября. Ожидается, что в нем примут участие высшие представители российского государства.