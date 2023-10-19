В Пермском крае вырос спрос на медработников

В Пермском крае резко выросла потребность в медицинских работниках. Об этом сообщил «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные HeadHunter.

За первые девять месяцев 2023 года количество вакансий в медицинской и фармацевтической сфере увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Однако количество активных резюме выросло всего на 6%. В настоящее время на одну медицинскую вакансию приходится всего 2,4 активных резюме, что свидетельствует о недостатке медицинских кадров. Для каждой вакансии врача это соотношение составляет 0,8 активного резюме.