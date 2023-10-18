В Пермском крае из-за непогоды произошли проблемы с электроснабжением

В Пермском крае устраняются последствия непогоды. Накануне на край обрушился ураганный ветер с порывами более 20 метров в секунду. В результате некоторые населенные пункты остались без света. Об этом сообщили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Основными причинами повреждений стали перехлест и обрывы проводов, падение деревьев на линии электропередачи. Энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Сейчас в восстановительных работах задействовано 70 бригад в составе 220 человек, а также 60 единиц техники, все работы координирует оперативный штаб.

Энергетики в первую очередь занимаются восстановлением электроснабжения объектов социальной инфраструктуры. Ряд потребителей были переведены на резервные схемы электроснабжения.