Новый кадровый центр откроется в бизнес-центре «Магнат» в Перми

Владельцы бизнес-центра «Магнат» в Перми передали половину первого этажа здания в региональную собственность. Эти помещения будут использоваться для создания центра «Работа России», который будет заниматься подбором персонала для компаний, нуждающихся в большом числе сотрудников. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье». В настоящее время идет ремонт в переданных помещениях, и ожидается, что кадровый центр начнет функционировать в декабре.

Представители краевого министерства имущества подтвердили передачу площадей, объяснив, что 579 квадратных метров на первом этаже теперь находятся в ведении ГКУ «Центр занятости населения Пермского края», подразделения министерства социального развития. Эти помещения будут преобразованы в офис кадрового центра, который будет предоставлять новые стандарты услуг, включая консультации и цифровые ресурсы для поиска работы. Это также станет местом встречи работодателей с потенциальными сотрудниками.