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В центре Перми археологи наткнулись на бомбоубежище советских времен

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Геннадий Воженников

На прошлой неделе пермские археологи работали на участке по улице Газета Звезда, 5 и обнаружили ценные артефакты: кабель-каналы первой пермской электростанции, бомбоубежище 1950-х годов с железобетонными арками, и различные исторические элементы водоотведения и канализации (деревянные трубы и лотки, а также керамические и бетонные системы канализации из 1940-1950-х годов). Об этом в соцсетях сообщил председатель Союза архитекторов Прикамья, директор реставрационно-проектной мастерской «Студия М» Геннадий Воженников.

Эти раскопки оказались важными для изучения истории коммунального хозяйства города. Участок на улице Газета Звезда, 5, который освободили от старого офисного здания в 2022 году, будет подвергнут историческому обследованию перед строительством нового жилого дома компанией «Мегаполис».

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