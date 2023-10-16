Синоптики о погоде в Перми: рабочая неделя ожидается очень теплой, но влажной

Рабочая неделя в Перми ожидается очень теплой, но влажной. Количество осадков на данный момент ожидается большим, кроме южной части края. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 16 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Температура воздуха составит +6…+11°С ночью и +9…+14°С днем.

Во вторник, 17 октября, также облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9°С ночью и от +9 до +14°С днем.

В среду, 18 октября, ожидается облачная погода, местами небольшие осадки (снег с дождем). Ночью столбик термометра будет на отметке 0…+5°С, днем +3...+8°C.

В четверг, 19 октября, облачно, небольшие осадки (дождь со снегом), местами небольшой снег. Ночью за окном будет –2…+3°С, днем +2…+7°С

В пятницу, 20 октября, облачная погода, небольшой дождь, местами небольшие осадки (дождь со снегом). Ночью термометр покажет –1…+4°С, днем +2…+7°С.