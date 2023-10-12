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Пермская судоверфь получит льготный заем в размере 124 млн рублей

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

Пермская судоверфь и Фонд развития промышленности РФ подписали договор целевого займа, согласно которому предприятие после предоставления банковской гарантии получит льготное финансирование в размере 124 млн рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей, приобретение и ввод в эксплуатацию новых станков и оборудования, необходимых для повышения производительности труда на предприятии и повышения качества выпускаемой продукции.

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