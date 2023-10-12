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МЧС предупреждает о серьезном ухудшении погоды в Пермском крае

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unsplash.com

В Пермском крае 13 октября ожидается ухудшение погоды. МЧС со ссылкой на данные ЦГМС сообщает, что в пятницу в регионе пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. 

Как сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я», на северо-западе Пермского края уже начался сильный снегопад. В ближайшие сутки больше всего осадков выпадет на северо-западе и северо-востоке региона, на остальной территории ожидается 7-12 мм осадков.

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