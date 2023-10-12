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К строительству аквапарка в Перми присоединился инвестор из Москвы

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unsplash.com

В пермском аквапарке появился второй инвестор. Иркутская компания «Востоксвязь» изначально планировала заниматься строительством этого аквапарка в Перми. Недавно в состав учредителей ООО «АкваПермь», созданного для строительства аквапарка, включился столичный бизнесмен Павел Иванов. Об этом сообщило издание «Коммерсант-Прикамье».

В то же время, Фонд развития Пермского края вышел из состава учредителей оператора проекта. Аквапарк планируется построить на улице Калинина, 84 в Кировском районе. Проект включает в себя оздоровительно-развлекательный комплекс с термальной зоной, СПА, аттракциями, отелем, торгово-развлекательным комплексом и рестораном.

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