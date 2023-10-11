В новом пермском зоопарке не будет слонов

Пермский зоопарк не будет закупать слонов. Как заявила в интервью perm.aif.ru директор учреждения Юлия Шитова, по новым правилам содержать слонов нужно преимущественно на естественном грунте, а в пермских климатических условиях это невозможно из-за промерзания земли.

При этом, администрация зоопарка планирует приобрести несколько животных для размещения в новых вольерах в микрорайоне Нагорный. Зоопарк пополнится леопардом, пингвинами Гумбольдта и морскими котиками.

Напомним, в пермском зоопарке жил слон Джонни, который умер в 2011 году.

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