В пермской больнице в шахту рухнул лифт с пациентами

Сегодня утром в пермской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил лифт оборвался с четвертого этажа и упал в шахту. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на очевидцев.

В этот момент в кабине лифта находились 14 человек, их эвакуировали через 15 минут. По уточненным данным, четыре человека получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения лифта. Сейчас следователи проводят опрос свидетелей и осмотр места происшествия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).