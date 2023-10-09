Синоптики о погоде в Перми: на этой неделе продолжится вторжение холодного воздуха

В течение рабочей недели в Перми будут господствовать циклоны и ложбины, продолжится вторжение холодного воздуха. Также прогнозируются ежедневные осадки в виде дождя (иногда дождь со снегом, снег с дождем) на территории края. прогнозируются ежедневно. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 9 октября, ожидается облачная погода, небольшие осадки (дождь, дождь со снегом). Температура воздуха составит 0…+5°С ночью и +3…+8°С днем.

Во вторник, 10 октября, также облачно, местами небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4°C ночью и от +3 до +8°С днем.

В среду, 11 октября, ожидается облачная погода, небольшие осадки (дождь, дождь со снегом). Ночью столбики термометра будут на отметке 0…+5°С, днем +2...+7°C.

В четверг, 12 октября, днем облачная погода, местами небольшие осадки. Ночью за окном будет -3…+2°C, днем +2…+7°C.

В пятницу, 13 октября, облачно, умеренные осадки (дождь, дождь со снегом). Ночью термометр покажет 0…+5°C, днем +4…+9°C.