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Проект установки QR-кодов на исторических зданиях Перми подходит к завершению

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unsplash.com

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия закончит установку табличек с QR-кодами на старинных зданиях в конце 2023 года. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на краевую инспекцию по охране объектов культурного наследия.

В августе 2021 года Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия запустила проект с табличками, сканирование кода позволяло перевести деньги на специальный счет на проведение работ по реставрации памятников. Год назад такие таблички были установлены на более чем 30 зданиях.

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