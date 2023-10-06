Установка главной ели Перми обойдется в 3,5 млн рублей

МБУК «Пермская дирекция» выбрала подрядчика для установки новогодней ели на городской эспланаде в Перми. Компания предложила выполнить работы по цене 3,5 млн рублей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал госзакупок. В 2022 году работы были выполнены за 2,95 млн рублей, также как и в 2021 году.

Согласно контракту, установка ели должна начаться 1 ноября, а к 14 декабря все работы должны быть завершены. Для этого выделено 2 млн рублей. На обслуживание с 15 декабря по 18 февраля 2024 года будет потрачено 226 тыс. рублей.